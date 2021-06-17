Число заболевших выросло в три раза. Такой динамики никогда не было Собянин рассказал о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация в Москве стремительно ухудшается. Динамика неожиданная. 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки — мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Скорее всего, мы сталкиваемся с новыми, более агрессивными, штаммами. За считаные дни количество заболевших увеличилось с трех тысяч до семи, а завтра будет девять тысяч. Это рост в три раза. Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости. Мы ужесточили требования к соблюдению санитарных норм. За неделю количество штрафов выросло в три раза. Мы решили ввести обязательную вакцинацию работников торговли, сферы услуг, образования, здравоохранения, органов власти. Запись на вакцинацию увеличилась в три раза, но этого все равно недостаточно. Надо заново мобилизовать систему здравоохранения. За считаные дни количество коек для больных ковидом мы увеличили с 12 до 17 тысяч, планируем нарастить до 24 тысяч. С трудом успеваем за ростом госпитализаций, но справляемся, запас есть.

Это примерный пересказ выступления Сергея Собянина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA