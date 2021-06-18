Как выяснила «Медуза», в Москве развернулась борьба с поддельными сертификатами о вакцинации Участникам нелегальных схем угрожают увольнениями и уголовными делами

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Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Власти Москвы после решения об обязательной вакцинации работников торговли и сферы услуг начали ужесточать контроль над выдачей сертификатов о прививках от коронавируса.

В департаменте здравоохранения Москвы заявили «Медузе», что проводят проверки по каждому сообщению о незаконной выдаче сертификата.

На данный момент ни одного факта незаконности действий по выдаче сертификатов сотрудниками учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, представлено не было ни пациентами, ни представителями средств массовой информации. Мы просим всех жителей города незамедлительно сообщать о фактах подобных нарушений. Вместе с тем департамент проводит проверки методом «контрольной закупки», а также сотрудничает с правоохранительными органами в целях контроля ситуации.

Департамент здравоохранения предупредил, что в случае нарушений виновные сотрудники и руководители медицинских учреждений «незамедлительно будут уволены», а в правоохранительные органы передадут материалы для возбуждения уголовных дел.

В середине июня Baza опубликовала расследование о поддельных сертификатах вакцинации от ковида. Журналист Андрей Каганских через чаты, оказывающие нелегальные услуги, купил фиктивный документ о прививке на свое имя, которая отобразилась на портале «Госуслуги».

Чтобы сделать «сертификат», продавец просит у покупателя паспортные данные и номер СНИЛС, писала Baza. Также необходимо иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Медицинские работники, участвующие в нелегальной схеме, проводят поддельную вакцинацию по документам и утилизируют ампулы, каждая из которых имеет индивидуальный номер, выяснило издание.

Стоимость поддельного сертификата, по данным Baza, в среднем составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Штаб правовой помощи «Агоры» опубликовал комментарии адвоката Валерии Аршиновой о том, какая ответственность может грозить за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 или за использование фальшивых справок о прививке от коронавируса. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов — это преступление, наказание за которое предусмотрено ст. 327 УК РФ, напомнила адвокат. За подделку документов лица наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет . Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года . Поскольку справка о вакцинации от COVID-19 в настоящее время предоставляет ряд прав, считает адвокат, то возможна квалификация по части 3 статьи 327 УК . Работникам за предоставление фальшивых сертификатов о прививке при приеме на работу также может грозить увольнение, но только в том случае, если справка о вакцинации от COVID-19 будет предусмотрена Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства РФ.

К борьбе с подделками власти города привлекли Следственный комитет РФ и прокуратуру, сообщил источник «Медузы», близкий к мэрии. По его словам, в чаты о нелегальных услугах и на форумы в даркнете запущены «подсадные утки», с помощью которых рассчитывают вычислить причастных к незаконной схеме.

Еще один источник «Медузы» в мэрии рассказал, что одновременно будет усилен контроль над вакцинами, каждая из которых имеет индивидуальный номер, а также над номерами сертификата о вакцинации и информацией о прививках, поступающей на «Госуслуги».

По словам источника, близкого к мэрии, силовики планируют, в частности, выборочно проверять сделавших прививку, чтобы подтвердить подлинность сертификата.

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