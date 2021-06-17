Рестораторы предложили мэру Москвы создать заведения, «свободные от коронавируса». Три недели назад он сам предложил то же самое

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Московские рестораторы на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили в качестве эксперимента создать заведения, в которые смогут попасть люди, привившиеся от коронавируса, а также те, кто получил отрицательный тест на COVID-19.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил «Интерфаксу», что предприниматели предложили «ввести свободные от коронавируса зоны в ресторанах и свободные от коронавируса рестораны».

На сайте правительства Москвы сообщается, что рестораторы предложили создать «свободные от COVID-19 общественные зоны». В мэрии отметили, что, по предложению предпринимателей, такие зоны смогут работать, если сотрудники привились от коронавируса. Предполагается, что у посетителей станут проверять «документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста».

Источник «Медузы» в мэрии Москвы сказал, что рестораторы предложили формировать зоны, свободные от ковида, при помощи QR-кодов. Решения по этому вопросу пока нет, отметил собеседник.

26 мая Сергей Собянин сам предлагал бизнесменам создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться «люди с прививками».

17 июня Сергей Собянин на встрече с рестораторами предупредил о временных жестких ограничениях из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, к утру 18 июня в Москве за сутки коронавирус могут выявить у более девяти тысяч человек — по его словам, такого никогда не случалось.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также чиновников.

Весной 2020 года во время первой волны коронавируса в России московские власти вводили цифровые пропуска — QR-коды и контрольные номера — для перемещения по городу.

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