В Москве в качестве эксперимента откроют «бесковидные» рестораны. В них станут пускать по QR-коду только привитых от коронавируса

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В Москве 19 июня начнется эксперимент, в рамках которого в городе заработают 10-20 ресторанов, «свободные от ковида». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, объявляя о продлении антиковидных ограничений до 29 июня.

Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

В указе мэра уточняется, что для входа в ресторан посетитель старше 18 лет должен предъявить «сертификат о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом». Код можно получить с помощью приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус». Детей, не достигших 18 лет, станут пускать с родителями и законными представителями, у которых есть сертификат.

Рестораны обязали не пускать на свою территорию людей без QR-кодов, в том числе «устанавливая дополнительные ограждения и пункты контроля», сказано в указе.

Эксперимент продлится до 29 июня, в дальнейшем его могут продлить. В это время «бесковидные» рестораны в отличие от других заведений смогут работать с 23:00 до 6:00.

17 июня Сергей Собянин встретился с московскими рестораторами. На встрече мэру предложили в качестве эксперимента открыть заведения, куда смогут попасть только привитые люди. Сам Собянин в мае также выступал с таким предложением.

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