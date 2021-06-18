В Москве продлили антиковидные ограничения до 29 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня.

До этого времени организациям общественного питания запретили работать с 23:00 до 6:00, следует из указа мэра. Будут закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.

С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют 10-20 ресторанов, свободных от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В них станут пускать по QR-коду.

В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. «Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — сообщил Собянин.

Режим нерабочих дней, объявленный с 12 по 20 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, завершится 21 июня.

17 июня Сергей Собянин на встрече с рестораторами предупредил о «временных, но жестких ограничениях» из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.

16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.

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