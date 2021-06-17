Сергей Собянин предупредил о «временных, но жестких ограничениях» из-за роста заболеваемости COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в городе скоро могут ввести временные жесткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — сказал Собянин на встрече с рестораторами (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Собянина, пять дней назад в Москве было около 13 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.

И за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200-300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка.

Сейчас, говорит мэр Москвы, в городе развернули 17 тысяч коек, а вскоре их число увеличат до 20 тысяч. Собянин добавил, что, если такая динамика сохранится, то московские власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19».

Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней.

16 июня власти Москвы и Подмосковья из-за роста заболеваемости COVID-19 обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.

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