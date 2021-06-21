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По всей России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас в списке уже 12 регионов из 85 Материал будет обновляться

Источник: Meduza

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию — чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Во многих регионах в короткие сроки нужно привить минимум 60% от всех сотрудников. 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по всей России «по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет». Этот материал будет обновляться по мере появления новой информации.

Материал будет обновляться

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