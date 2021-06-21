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По всей России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас в списке уже 12 регионов из 85 Материал будет обновляться
Источник: Meduza
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На фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию — чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Во многих регионах в короткие сроки нужно привить минимум 60% от всех сотрудников. 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по всей России «по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет». Этот материал будет обновляться по мере появления новой информации.
- Башкортостан (необходимо привить 60% госслужащих до 2 июля);
- Кемеровская область (60% работников определенных сфер до 17 августа);
- Ленинградская область (80% работников определенных сфер до 1 сентября);
- Москва (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
- Московская область (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
- Ненецкий автономный округ (60% разных категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет);
- Нижегородская область (60% работников определенных сфер до 25 августа);
- Санкт-Петербург (65% чиновников до 15 августа);
- Сахалинская область (60% сотрудников определенных сфер до 1 сентября);
- Тверская область (60% работников определенных сфер до 18 августа);
- Тульская область (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
- Хабаровский край (вахтовых сотрудников и всех госслужащих в Хабаровске).
Материал будет обновляться