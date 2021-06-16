«По-прежнему речи об этом не идет». Дмитрий Песков — об обязательной вакцинации по всей России
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Российские власти не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли сделать обязательной вакцинацию по всей России.
16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.
Представители высшего российского руководства неоднократно высказывались против обязательной вакцинации. В конце мая президент Владимир Путин заявил, что вводить ее «нецелесообразно и нельзя».