В Москве и Подмосковье начинается обязательная вакцинация. За два месяца должны будут привиться 60% работников торговли и сферы услуг

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Евгений Синицын / Xinhua / Zuma / Scanpix / LETA

Власти Москвы и Московской области объявили о проведении обязательной массовой вакцинации. Соответствующие постановления (Москва, МО) подписаны главными санитарными врачами регионов.

Привиться от коронавируса в обязательном порядке должны будут работники как государственных, так и частных организаций, работающих в сферах:

торговли;

фитнес-клубов и салонов красоты;

общественного питания;

бытовых услуг (прачечных, химчисток);

общественного транспорта и такси;

образования, здравоохранения и соцзащиты;

ЖКХ и энергетики;

массовых спортивных мероприятий;

культурных мероприятий (в том числе музеев и библиотек);

развлекательных мероприятий.

Помимо этого, привиться должны будут все чиновники и муниципальные служащие.

Руководители таких организаций должны будут организовать получение первой дозы вакцины не менее 60% своих сотрудников до 15 июля. До 15 августа не менее 60% сотрудников должны будут завершить курс вакцинации, получив вторую прививку. Не прививаться смогут только те, у кого есть медицинские противопоказания.

Мэр Москвы Сергей Собянин, объясняя принятое решение, подчеркнул, что вакцинация — личное дело каждого, но только «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».

Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался.

Руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что вопрос обязательной вакцинации обсуждался с бизнесом и многие предприниматели «сами предлагали такое решение».

Источник «Интерфакса» в правительстве сообщил, что обязательную вакцинацию в масштабах всей страны проводить пока не планируется. «Этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе», — заявил собеседник агентства. «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России в последние две недели произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом: в конце мая ежедневно фиксировалось около девяти тысяч случаев, а к середине июня это количество выросло до 13-14 тысяч. В Москве показатели заболеваемости за этот период выросли более чем в два раза. Из-за этого власти объявили «нерабочую» неделю с 12 по 20 июня, ограничили время работы кафе и ресторанов, закрыли фудкорты, а также ужесточили контроль за соблюдением антиковидных мер. При этом Собянин подчеркивал, что новый локдаун в городе вводить не планируется.

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