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Власти Москвы готовятся ввести ответственность для работодателей в связи с обязательной вакцинацией работников сфер торговли и услуг

Источник: Meduza

Власти Москвы рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение обязательств по вакцинации сотрудников. Об этом «Медузе» сообщили источники в московской мэрии.

Какого рода может быть эта ответственность, собеседники «Медузы» не уточнили. По их словам, сейчас этот вопрос изучается.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Руководителям организаций, работающих в этих сферах, нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Первую дозу вакцины они должны получить до 15 июля, вторую — до 15 августа.

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