Власти Москвы готовятся ввести ответственность для работодателей в связи с обязательной вакцинацией работников сфер торговли и услуг
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Власти Москвы рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение обязательств по вакцинации сотрудников. Об этом «Медузе» сообщили источники в московской мэрии.
Какого рода может быть эта ответственность, собеседники «Медузы» не уточнили. По их словам, сейчас этот вопрос изучается.
16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Руководителям организаций, работающих в этих сферах, нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Первую дозу вакцины они должны получить до 15 июля, вторую — до 15 августа.