Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации работников сферы услуг, образования и транспорта
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Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации «отдельных групп граждан» на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом города.
Вакцинироваться необходимо, в частности, работникам сферы торговли и услуг, общественного питания, транспорта, культуры, образования, ЖКХ, а также госслужащим.
Руководителям организаций, работающих в этих сферах, нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Первую дозу вакцины они должны получить до 15 июля, вторую — до 15 августа.
Интенсивность прироста [новых случаев коронавируса] возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%.