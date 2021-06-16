Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации работников сферы услуг, образования и транспорта

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Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации «отдельных групп граждан» на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом города.

Вакцинироваться необходимо, в частности, работникам сферы торговли и услуг, общественного питания, транспорта, культуры, образования, ЖКХ, а также госслужащим.

Руководителям организаций, работающих в этих сферах, нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Первую дозу вакцины они должны получить до 15 июля, вторую — до 15 августа.

Подробнее о планах властей Москвы и Подмосковья

В Москве и Подмосковье начинается обязательная вакцинация. За два месяца должны будут привиться 60% работников торговли и сферы услуг Материал обновляется

Подробнее о планах властей Москвы и Подмосковья

В Москве и Подмосковье начинается обязательная вакцинация. За два месяца должны будут привиться 60% работников торговли и сферы услуг Материал обновляется

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