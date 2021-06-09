Власти Москвы не ожидали резкого роста заболеваемости коронавирусом. В городе экстренно расконсервируют две ковидные больницы

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Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. По официальным данным на 9 июня, в городе за сутки были зарегистрированы 4124 новых случая заболевания. Также растет число госпитализаций — в больницы за сутки попали 1539 человек.

Власти города объявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях и в организациях.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении количества больничных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. «В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», — цитирует «Интерфакс» заявление Собянина. По данным источников «Медузы» в мэрии, до конца недели будут расконсервированы две больницы с койками для ковидных пациентов. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве, в свою очередь, дали понять, что, возможно, в ближайшие дни откроется более двух больниц, но не стали уточнять, сколько именно.

И источник в мэрии, и источник в оперштабе заявили, что власти Москвы не ожидали роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале июня. Предполагалось, что всплеск новых случаев COVID-19 будет сезонным. то есть придется на осень. По словам источника «Медузы» в оперштабе, рост заболеваемости могли спровоцировать два фактора — сезон отпусков и последние звонки в школах, которые прошли 25 мая.

Все эпизоды В Минздраве уверены, что в России с ковидом «спокойно все». Но цифры говорят об обратном: люди все еще заражаются и умирают, а темпы вакцинации крайне низкие 00:00 29:40

Сергей Собянин недавно жаловался на низкие темпы вакцинации, но эту причину источники «Медузы» не упомянули. «Медуза» 20 мая писала, что вакцинация в Москве фактически остановилась. При нынешних темпах достигнуть поставленной российскими властями цели — 60% привитых — в Москве возможно будет через несколько лет.

В Минздраве РФ, в свою очередь, считают, что рост заболеваемости в Москве не может считаться «третьей волной» коронавирусной инфекции, а речь идет о «волатильности» распространения COVID-19.

Несмотря на рост числа новых случаев ковида, власти Москвы вводить локдаун в городе пока не планируют, заявил Собянин. Отсутствие таких планов подтвердили и источники «Медузы» в оперштабе и мэрии.

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