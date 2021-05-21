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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в городе неудовлетворительные.

«Москва — первый в мире крупный город, который объявил, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы», — заявил Собянин на встрече с активистами северо-востока Москвы. Фрагмент видеозаписи выступления Собянина выложен в блоге мэра Москвы.

Давайте себя пожалеем О ходе вакцинации от COVID-19 Блог Сергея Собянина

«Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — сказал Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что созданы все условия для того, чтобы просто и бесплатно сделать прививку, но жители не хотят вакцинироваться. «Очень обидно», — посетовал Собянин, добавив, что в России прививка бесплатная, а «в Европе стоит 1,5-2 тысячи евро».

«Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем», — сказал мэр Москвы.

«Медуза» 20 мая писала, что вакцинация в Москве фактически остановилась. При нынешних темпах достигнуть поставленной российскими властями цели — 60% привитых — в Москве возможно будет через несколько лет.

О том, что темпы вакцинации оставляют желать лучшего, заявили и в Роспотребнадзоре. «К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране», — сообщил «Интерфаксу» директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В Москве вакцинация от коронавируса началась в декабре. В России массовая вакцинация всех желающих старше 18 лет стартовала 18 января.

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