В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

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Из-за осложнения эпидемиологической ситуации в Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в наземном транспорте и метрополитене, торговых центрах, кафе, летних верандах и ночных клубах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова.

За нарушение санитарных правил гражданам грозят штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей, напомнили в ведомстве. Также власти планируют усилить контроль за предприятиями и организациями, где не соблюдаются санитарные требования.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдают «новый всплеск заболевания», а ситуация остается сложной. В московских больницах находятся около 10 тысяч человек с коронавирусом. В ближайшие дни в Москве откроют несколько больниц. «Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — отметил мэр.

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве растет четвертый день подряд. По состоянию на 9 июня в городе зарегистрированы 4124 новых случая заболевания. Также растет число госпитализаций — в больницы за последние сутки попали 1539 человек.

По всей России за последние сутки, по данным оперативного федерального штаба по борьбе с вирусом, выявлены 10 407 новых случаев заражения коронавирусом.

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