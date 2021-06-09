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По состоянию на 11:20 9 июня, в России за последние сутки выявили 10 407 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4124 человека за сутки), Санкт-Петербурге (852) и Московской области (781).

В Москве число новых выявленных случаев растет четвертый день подряд. Еще 5 июня в Москве выявили 2897 случаев заболевания. Также растет число госпитализаций — по состоянию на утро 9 июня, в больницы за сутки попали 1539 человек. Для сравнения: 30 мая в Москве госпитализировали чуть более 900 человек.

За сутки в России умерли 399 человек с коронавирусом. Общее число умерших, , достигло 124 895 человек. За сутки выздоровели 9 814 человек, с начала пандемии — 4 761 899 человек. Число активных случаев в России, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, составило 269 456 человек.

В России впервые за почти три месяца выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки — в последний раз так было 14 марта, когда выявили 10 083 случая.

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