новости
Москва снова бьет рекорды по числу новых случаев коронавируса. Вот как на это реагируют власти Среди привившихся начнут разыгрывать машины
Источник: Meduza
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
12 июня в Москве зафиксировали 6701 новый случай коронавируса — это рекордный суточный прирост с конца 2020 года. 13 июня этот показатель вырос еще на тысячу — до 7704 случаев. Вот какие меры власти предприняли в ответ на очередной подъем заболеваемости в городе.
- Объявлены нерабочие дни с 15 по 19 июня. В эти дни будут закрыты аттракционы, детские площадки и другие развлекательные объекты в парках, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Ресторанам и ночным клубам запрещено обслуживать посетителей в помещении с 23:00 до 6:00.
- Отменен общегородской выпускной для школьников в парке Горького. При этом выпускные разрешено проводить в школах с соблюдением санитарных норм. Ведущие московские вузы — МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана — заявили о переводе экзаменов и аттестации в онлайн-формат из-за нерабочих дней в городе.
- Мэрия Москвы объявила розыгрыш автомобилей. Он пройдет среди тех, кто с 14 июня по 11 июля получит первую дозу вакцины от COVID-19. Каждую неделю власти обещают разыгрывать по пять машин стоимостью миллион рублей. В Подмосковье для недавно вакцинированных устроят лотерею, где главным призом станет трехкомнатная квартира в Серпухове.
- Сергей Собянин рассказал, что повторно вакцинировался «Спутником». По его словам, в первый раз он получил обе дозы вакцины в мае 2020 года, но «по истечении года титры [антител] стали падать», и несколько дней назад ему снова ввели первый компонент препарата. «Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», — заявил Собянин.