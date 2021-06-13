Москва снова бьет рекорды по числу новых случаев коронавируса. Вот как на это реагируют власти Среди привившихся начнут разыгрывать машины

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Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

12 июня в Москве зафиксировали 6701 новый случай коронавируса — это рекордный суточный прирост с конца 2020 года. 13 июня этот показатель вырос еще на тысячу — до 7704 случаев. Вот какие меры власти предприняли в ответ на очередной подъем заболеваемости в городе.

Объявлены нерабочие дни с 15 по 19 июня . В эти дни будут закрыты аттракционы, детские площадки и другие развлекательные объекты в парках, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Ресторанам и ночным клубам запрещено обслуживать посетителей в помещении с 23:00 до 6:00.

. В эти дни будут закрыты аттракционы, детские площадки и другие развлекательные объекты в парках, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Ресторанам и ночным клубам запрещено обслуживать посетителей в помещении с 23:00 до 6:00. Отменен общегородской выпускной для школьников в парке Горького . При этом выпускные разрешено проводить в школах с соблюдением санитарных норм. Ведущие московские вузы — МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана — заявили о переводе экзаменов и аттестации в онлайн-формат из-за нерабочих дней в городе.

. При этом выпускные разрешено проводить в школах с соблюдением санитарных норм. Ведущие московские вузы — МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана — заявили о переводе экзаменов и аттестации в онлайн-формат из-за нерабочих дней в городе. Мэрия Москвы объявила розыгрыш автомобилей. Он пройдет среди тех, кто с 14 июня по 11 июля получит первую дозу вакцины от COVID-19. Каждую неделю власти обещают разыгрывать по пять машин стоимостью миллион рублей. В Подмосковье для недавно вакцинированных устроят лотерею, где главным призом станет трехкомнатная квартира в Серпухове.

Он пройдет среди тех, кто с 14 июня по 11 июля получит первую дозу вакцины от COVID-19. Каждую неделю власти обещают разыгрывать по пять машин стоимостью миллион рублей. В Подмосковье для недавно вакцинированных устроят лотерею, где главным призом станет трехкомнатная квартира в Серпухове. Сергей Собянин рассказал, что повторно вакцинировался «Спутником». По его словам, в первый раз он , но «по истечении года титры [антител] стали падать», и несколько дней назад ему снова ввели первый компонент препарата. «Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», — заявил Собянин.

Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве из-за ковида с 12 по 20 июня объявлены нерабочие дни. Одной из причин роста заболеваемости, как выяснила «Медуза», считают «индийский штамм»

Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве из-за ковида с 12 по 20 июня объявлены нерабочие дни. Одной из причин роста заболеваемости, как выяснила «Медуза», считают «индийский штамм»

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Ольга Корелина