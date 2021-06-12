Мэр Москвы объявил в городе нерабочие дни до 20 июня включительно

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости ковидом объявил в городе нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

«Таким образом, „длинные выходные“ в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня», сообщается на сайте Собянина.

Нерабочие дни распространяются на предприятия всех форм собственности, кроме критически важных для инфраструктуры города, а также на предприятия оборонно-промышленного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В торговых центрах закроют фуд-корты и детские игровые комнаты.

Предприятиям общественного питания и ночным клубам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 (за исключением обслуживания на вынос). В ночных клубах и барах нельзя проводить концерты.

Также до 20 июня сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, запрещается оказание бытовых услуг.

В Москве с начала июня растет количество новых случаев COVID-19. Утром 12 июня оперштаб Москвы сообщил о 6701 заболевшем. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с конца 2020 года. На долю Москвы пришла почти половина всех выявленных в России за сутки случаев COVID-19.

Читайте также

Власти Москвы не ожидали резкого роста заболеваемости коронавирусом. По сведениям «Медузы», в городе экстренно расконсервируют две ковидные больницы

Читайте также

Власти Москвы не ожидали резкого роста заболеваемости коронавирусом. По сведениям «Медузы», в городе экстренно расконсервируют две ковидные больницы

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег