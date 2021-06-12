В Москве зафиксирован максимальный в 2021 году суточный прирост заболевших ковидом

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За прошедшие сутки в Москве зафиксирован 6701 случай новой коронавирусной инфекции, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с конца 2020 года, когда в 26 декабря сообщалось о 7480 заболевших.

На долю Москвы пришлась почти половина всех выявленных в России за прошедшие сутки случаев заболевания COVID-19. Всего в стране, по состоянию на утро 12 июня, зафиксированы 13510 случаев.

В России за прошедшие сутки умерли 399 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе в Москве 67 человек.

В Москве с начала июня стало расти количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Власти города расконсервировали резервные койки в больницах для пациентов с коронавирусом. При этом мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что вводить новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших не планируется.

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