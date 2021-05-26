Путин назвал принудительную вакцинацию нецелесообразной. И добавил, что непривитым грозит смертельная опасность

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Президент России Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов.

Путин подчеркнул, что в России «созданы все условия» для вакцинации против коронавируса, и призвал жителей страны «подумать как следует» насчет прививок.

19 мая замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения» вакцинация может «носить и общеобязательный характер». Позднее Медведев сказал, что его неправильно поняли, и подчеркнул, что вакцинация в России добровольная.

25 мая Якутия первой из российских регионов объявила о введении обязательной вакцинации. Однако после того, как об этом стали массово писать СМИ, власти Якутии уточнили, что речь идет о «массовой», а не «обязательной» вакцинации.

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