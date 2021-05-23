Медведев разъяснил свои слова об обязательной вакцинации от COVID-19 в интересах государства. Прививки, заявил он, все-таки добровольные

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Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в фейсбуке разъяснение по поводу его выступления об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

19 мая Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом» заявил (цитата по ТАСС): «Мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Добровольность или обязательность вакцинации — это вопрос соразмерности ценностей: «с одной стороны, ценности отдельной жизни, с другой стороны — защита всего населения», — добавил он.

Спустя три дня после этого в фейсбуке, отвечая на комментарий читательницы, интересующейся, зачем заставлять прививаться тех, кто переболел COVID-19, Медведев пояснил свои слова.

«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», — написал он.

В России массовая вакцинация всех желающих старше 18 лет началась в январе. 12 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 10 миллионов жителей России получили оба компонента вакцины, еще около четырех миллионов сделали первую из двух прививок. Всего в России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, проживали 146,2 миллиона человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая заявил, что темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в городе неудовлетворительные. В Москве, по его словам, созданы все условия для того, чтобы просто и бесплатно сделать прививку, но жители не хотят вакцинироваться.

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