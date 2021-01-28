Снижение численности населения России в 2020 году стало рекордным за 15 лет

За 2020 год население России сократилось на 510,5 тысячи человек, что стало самым существенным снижением показателя . Об этом сообщает «Интерфакс».

На 1 января 2021 года, по данным Росстата, которые приводит агентство, в России проживали 146,2 миллиона человек (на 1 января 2020-го — 146,7 миллиона).

Это минимальная численность населения с начала 2014 года (143,7 миллиона человек).

РБК добавляет, что на фоне эпидемии COVID-19 уровень смертности в России за 10 месяцев 2020 года стал максимальным с 2010-го: 113,2 человека на десять тысяч населения. По сравнению с 2019 годом показатель, по подсчетам РБК, вырос на 10%.

Одновременно в России сокращалась рождаемость: в январе-ноябре 2020-го количество родившихся было на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.