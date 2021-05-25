Якутия первой из российских регионов ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

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Якутия первой из российских регионов объявила о введении обязательной вакцинации. Глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты, сообщается на официальном информационном портале республики Саха (Якутия).

Сделать прививку от ковида в первую очередь обязали работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, и персонал, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.

В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе. Работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию, грозят штрафы от 200 тысяч рублей. Такие штрафные санкции предусмотрены для предприятий всех форм собственности, включая частные компании и федеральные структуры, работающие на территории республики.

Главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева 19 мая подписала распоряжение, согласно которому вакцинироваться также должны жители Якутии старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, жители крупных населенных пунктов, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы услуг и ЖКХ, волонтеры и вахтовики, государственные и муниципальные служащие, лица старше 18 лет, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях.

Отсутствие прививки, говорится в распоряжении, повлечет за собой отказ в приеме на учебу и отстранение от работы, если она связана с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года.

12 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 10 миллионов жителей России получили оба компонента вакцины, еще около четырех миллионов сделали первую из двух прививок. 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что в городе созданы все условия для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, но темпы вакцинации неудовлетворительные.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая заявил, что «иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения» вакцинация может «носить и общеобязательный характер». Позже Медведев уточнил, что его неправильно поняли, подчеркнув, что вакцинация в России — добровольная.

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