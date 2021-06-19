Власти Санкт-Петербурга объявили об обязательной вакцинации работников госпредприятий

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В Санкт-Петербурге объявлено об обязательной вакцинации чиновников, а также сотрудников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий. Соответствующий указ подписал глава города Александр Беглов.

До 15 августа эти предприятия должны будут обеспечить такой уровень вакцинации, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции будет у 65% сотрудников.

Беглов также объявил о других антикоронавирусных ограничениях: с 21 июня в городе будут закрыты парки аттракционов и аквапарки, а количество участников конгрессно-выставочных мероприятий будет ограничено 500 людьми.

Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади с 20 июня сможет принимать только три тысячи зрителей, а не пять, как сейчас.

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