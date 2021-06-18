Собянин: у 89% москвичей, заболевших ковидом, выявили «более агрессивный» штамм коронавируса дельта
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу, что у 89,3% москвичей, заболевших COVID-19, выявили штамм коронавируса дельта.
Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. И он оказался более агрессивным, который быстрее распространяется. И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас вот говорят, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу, то есть, по сути дела мы начинаем заново проходить эту историю.
Именно этим Собянин «взрывной рост заболеваемости» COVID-19 и большое количество госпитализированных людей. По словам мэра Москвы, что «чуть ли не каждый день» власти открывают новые больницы и корпуса для борьбы с коронавирусом, и «еле-еле успевают».