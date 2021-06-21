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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получает много жалоб по поводу дискриминации людей, которые не сделали прививки от коронавируса. Об этом Москалькова заявила в эфире радиостанции «Вести FM».

У меня приходит огромное количество сообщений о том, что людей как-то дискриминируют в связи с тем, что они не привиты. Вот например, пишут: «Компания „Норильский никель“, всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии». И таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут.

Москалькова добавила, что намерена обратиться в прокуратуру из-за заявления мэра Краснодара Евгения Первышева о том, что непривитые чиновники . «Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция», — сказала омбудсмен.

Идея сама по себе правильная — оградить общество, но механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь. Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели или они не могут по медицинским показаниям [вакцинироваться].

«Угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться или не хочет, на мой взгляд, могут быть отнесены к нарушению прав», — считает Москалькова. Она добавила, что россияне столкнулись с «правовым пробелом» и «перегибами» в связи со стимулированием вакцинации.

С 16 мая Москва, а затем и другие регионы России начали вводить обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. При этом в Кремле заявили, что по всей России «по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет».

Власти Москвы заявили, что законодательство РФ позволяет отстранять сотрудников от работы, если они отказались от обязательной вакцинации. Жителей Новгородской области пообещали не пускать на работу без прививки. В Подмосковье госслужащим, которые не прошли обязательную вакцинацию или переболели ковидом больше полугода назад, заблокировали вход в здание правительства.

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