В Подмосковье непривитым чиновникам заблокировали вход в здание правительства

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Госслужащим, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, заблокировали вход в Московской области. Об этом сообщила зампред регионального правительства — министр здравоохранения Светлана Стригункова. Ее слова приведены в телеграм-канале оперативного штаба Подмосковья по борьбе с коронавирусом.

Мы начали с себя. Практически с сегодняшнего дня заблокировали вход в здание правительства для государственных гражданских служащих и иных работников, которые не привились или болели более чем шесть месяцев назад.

21 июня в Подмосковье выявили 1811 новых случаев коронавируса. Для региона это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Число госпитализаций в Московской области растет на 40% в неделю. Там каждый день отправляют в больницы в среднем больше тысячи человек.

16 июня Московская область вслед за Москвой ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников торговли, услуг, общественного питания, транспорта, ЖКХ и госслужащих. Организациям из этих сфер нужно привить не менее 60% персонала до 15 августа.

Прививки от коронавируса. Почему нет?

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Прививки от коронавируса. Почему нет?

Если вы не хотите делать прививку от ковида, то почему? Что вас тревожит? И что бы вы хотели еще узнать про вакцины? Расскажите нам — а мы попробуем ответить

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