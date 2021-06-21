Жителей Новгородской области с 1 октября перестанут допускать на работу без прививки или теста на коронавирус. Делать его придется раз в неделю

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Новгородской области с 1 октября введут обязательную вакцинацию для работающих жителей. Тем, кто не сделал прививку, нужно будет еженедельно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин.

С 1 октября мы вводим обязательные требования для работодателей. <…> Допускаются к очной работе либо привитые граждане, либо те, у кого есть свежий тест на антитела. Все остальные могут работать при условии сдачи раз в семь календарных дней ПЦР-теста. Сдавать его придется либо за счет работодателя, либо за свой счет. Если человек не готов прививаться, у него нет медотводов, значит, он должен позаботиться таким образом о тех людях, которые работают рядом с ним.

Никитин предупредил, что «жестко эта вся история начнет работать с октября», но начинать вакцинацию работающих следует заранее, так как количество людей, которых могут принять пункты вакцинации, ограничено. «Я бы очень хотел всех призвать: записывайтесь на вакцинацию сейчас», — добавил губернатор.

На сайте правительства Новгородской области уточняется, что требования о проведении еженедельных ПЦР-тестов будут действовать для персонала организаций, в которых переболели или вакцинировались менее 60% работников (для бюджетных организаций — 100%).

По информации властей Новгородской области, с начала эпидемии в регионе было выявлено 31,7 тысячи заразившихся коронавирусом. Их них 859 человек до сих пор болеют, еще 182 человека умерли. Рост заболеваемости COVID-19 в регионе за последнюю неделю составил 16%

Обязательная вакцинация в России

По всей России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас в списке уже 12 регионов из 85 Материал будет обновляться

Обязательная вакцинация в России

По всей России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас в списке уже 12 регионов из 85 Материал будет обновляться

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег