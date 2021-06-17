Власти Москвы разрешили отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться. Их оставят без зарплаты

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Мэрия Москвы разрешила компаниям отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

«Обсудили [с мэрией] ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — сказал Миронов после встречи с властями Москвы.

16 июня власти Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также чиновников.

За отказ выполнить это требованием индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч, а за повторное нарушение — до одного миллиона рублей или приостановка работы почти на три месяца.

Кроме Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации объявили власти Кемеровской и Сахалинской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что речи об обязательной вакцинации в масштабах всей страны не идет.

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