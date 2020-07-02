В России прошло голосование по поправкам к Конституции. Главное

Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA

В России завершилось голосование по поправкам к Конституции. За проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Таковы данные ЦИК по итогам обработки 99,97% протоколов. На подведение окончательных результатов у ЦИК есть пять дней. Явка на голосовании, по предварительным данным ЦИК, составила 64,99%. В двух регионах — Москве и Нижегородской области — проходило в том числе онлайн-голосование. Явка на нем превысила 93%, одному из избирателей удалось испортить электронный бюллетень.

Явка и результаты оказались лучше, чем на голосовании за Конституцию 1993 года (ее поддержали 58,4% пришедших на участки при явке 54,8%). На это рассчитывал президент России Владимир Путин, утверждал источник «Медузы». По его словам, сначала Кремль ставил задачу получить в численном выражении за поправки больше, чем 33 миллиона голосов (столько россиян проголосовали за Конституцию 1993 года), потом планка выросла до 50 миллионов голосов.

Больше всего одобривших поправки в Чечне — 97,92%. Там же зафиксирована самая высокая явка — 95,14%. Следом идут Тува (96,79% за), Крым (90,07% за), Дагестан (89,19% за) и Ямало-Ненецкий автономный округ (89,19% за). Единственным протестным регионом оказался Ненецкий автономный округ. Там 54,57% участников голосования не поддержали поправки в конституцию и только 44,42% выступили за. Явка в регионе составила 58,28%. Не поддержали поправки и россияне, голосовавшие в Нью-Йорке. На участок в генконсульстве РФ пришли 816 человек, из них за высказались 310, против 505, пишет «Интерфакс».

ЦИК сообщил о протестном голосовании в Коми, но позднее результаты поменялись на противоположные. После обработки 5,2% протоколов, ЦИК заявил, что против поправок выступили 68,88% избирателей в Коми, за проголосовали 29,93%. Но по итогам обработки 28,31% протоколов были озвучены совершенно другие результаты: за проголосовали 66,19% избирателей, против 32,89%. В ЦИК это объяснили тем, что предварительная информация появилась после обработки всего лишь двух протоколов из УИК.

Элла Памфилова не увидела жалоб, требующих вмешательства ЦИК, хотя движение «Голос» только к утру 1 июля получило 682 обращения с признаками нарушений. О многочисленных странностях сообщали и СМИ: бюджетников принуждали голосовать, отдать свой голос можно было дважды и даже трижды, явку надомного голосования многократно завышали, а некоторые пришедшие на участки выясняли, что за них уже проголосовали. Кроме того, ЦИК начал объявлять предварительные результаты по регионам за шесть часов до того, как голосование в России завершилось, объяснив это тем, что «ничего не запрещено».

В последний день голосования прошли малочисленные акции протеста против поправок. Днем 1 июля в Москве активисты выложили своими телами «2036» на брусчатке Красной площади. Их задержали, но отпустили без протоколов. Вечером того же дня акция протеста прошла на Пушкинской площади Москвы. В ней приняли участие несколько сотен человек, полиция им не препятствовала. В Петербурге на митинг вышли около 100 человек, нескольких задержали. В других городах России тоже задерживали активистов, выходивших с плакатами против поправок. Всего, по данным ОВД-Инфо, в полицию попали больше 20 человек.

Ольга Корелина