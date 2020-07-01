На Красной площади задержали участников акции «2036». Они легли на брусчатку, изобразив эти цифры

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», выложив своими телами эти цифры на брусчатке. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Задержанных доставили в полицию, где против них применили силу.

Обновлено. Задержанных участников акции отпустили без протоколов, сообщает DOXA.

1 июля проходит голосование по поправкам к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки Владимира Путина. В случае одобрения поправок президент сможет переизбраться на свой пост и остаться у власти до 2036 года.

Акция «2036» — оммаж российской арт-группе Э.Т.И., участники которой в апреле 1991 года выложили своими телами около мавзолея матерное слово из трех букв. Таким образом они протестовали против закона «О нравственности», запрещавшего ругаться матом в общественных местах.

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