Основной день голосования по поправкам к Конституции и «обнулению». Хроника

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В России завершается голосование по поправкам к Конституции, среди которых «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Поправки вынесены на голосование пакетом. Для того, чтобы поправки считались одобренными, их должны поддержать более 50% проголосовавших. Впервые в истории страны голосование шло в течение недели; 1 июля — его последний и основной день. Ожидается, что после закрытия последних избирательных участков — в 21:00 по московскому времени — ЦИК уже объявит первые результаты. «Медуза» следит за последним днем голосования в режиме онлайн.