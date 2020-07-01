ЦИК сообщил о протестном голосовании в Коми. А потом результаты поменялись на противоположные
Источник: ЦИК РФ
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В ЦИК России представили уточненные данные по голосованию в Коми: после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституции выступили 66,19% избирателей, против 32,89%.
Первоначально, после обработки 5,2% протоколов, ЦИК сообщил, что против принятия поправок выступили 68,88% избирателей, за проголосовали 29,93%.
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что предварительная информация появилась после обработки «двух протоколов из УИК».
«Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая», — сказал Булаев.