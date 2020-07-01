ЦИК сообщил о протестном голосовании в Коми. А потом результаты поменялись на противоположные

В ЦИК России представили уточненные данные по голосованию в Коми: после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституции выступили 66,19% избирателей, против 32,89%.

Первоначально, после обработки 5,2% протоколов, ЦИК сообщил, что против принятия поправок выступили 68,88% избирателей, за проголосовали 29,93%.

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что предварительная информация появилась после обработки «двух протоколов из УИК».

«Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая», — сказал Булаев.