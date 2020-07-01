Большинство избирателей в республике Коми проголосовали против внесения поправок в Конституцию. Против выступили 68,88% избирателей, за 29,93%, следует из данных ЦИК по итогам обработки 5,2% протоколов.

Коми стал первым регионом, который, по предварительной информации, проголосовал против поправок.

По всей России, по информации ЦИК после обработки 30% протоколов, за принятие поправок проголосовали 74,10% избирателей, против 24,97%.