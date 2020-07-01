Один участник онлайн-голосования по поправкам к Конституции испортил электронный бюллетень

Один электронный бюллетень, использованный при онлайн-голосовании по поправкам к Конституции, признали недействительным. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Один избиратель, по словам Костырко, в ходе голосования остановил «транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку своего компьютера». Костырко отметил, что для этого хватит «стандартных навыков разработчика или более продвинутых навыков пользователя».

Избиратель, видимо, подменил ответ, заменив число, которым кодировался один из двух вариантов — за или против, на третий вариант, не предусмотренный системой. Ответ «Да» был зашифрован как число 2212294583, ответ «Нет» — 450215437. Одно из этих чисел и заменил пользователь, прежде чем голосовать.

Система электронного голосования принимает любые зашифрованные сообщения, поскольку не может проверить, что зашифровано, до окончания голосования. При расшифровке голосов избирателей выяснилось, что один пользователь зашифровал вариант, неучтенный системой. Этот голос признали недействительным. Таким образом, избиратель фактически испортил бюллетень.

Электронное голосование проходило в Москве и Нижегородской области. В Москве за принятие поправок выступили 62,33% избирателей, против — 37,67%. В Нижегородской области за проголосовали 59,69% избирателей, против — 40,31%.