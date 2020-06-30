В СПЧ заявили, что более 90% сообщений «Голоса» о нарушениях при голосовании оказались ложными

Почти все сообщения о нарушениях при голосовании по поправкам к Конституции, собранные движением «Голос», оказались ложными, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

«Наши наблюдатели, эксперты, правозащитники констатируют, что среди заявленных сообщений 92% являются фейковой информацией», — сказал Брод.

В предварительном заявлении «Голоса» о досрочном голосовании говорится, что к 13:00 мск 30 июня поступили 1587 обращений, из которых признаки нарушений содержат 682.

Брод предположил, что «если исходить из логики поведения „Голоса“, их стиля работы» то можно предположить, что число сообщений о нарушениях может вырасти до 5 тысяч.

Глава ЦИК Элла Памфилова 30 июня сообщила, что Центризбирком получил 467 тысяч обращений, касающихся голосования. Чуть более 2% таких обращений — жалобы на недостатки или сообщения о нарушениях, заявила Памфилова. В том числе, заявила она, ЦИК получил 134 сообщения о принуждении к голосованию.

Голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля.