«Мы никому никогда не говорим, что мы первого числа выплатили много» Глава ПФР Максим Топилин поручил подготовить обещанные Путиным выплаты на детей к последнему дню голосования по Конституции

Сергей Коньков / ТАСС

Znak.com опубликовал видеозапись с онлайн-совещания руководства Пенсионного фонда России (ПФР), которое прошло 23 июня. На совещании глава ПФР поручил организовать начисление выплат на детей до 16 лет таким образом, чтобы деньги пришли на счета россиян утром 1 июля — в последний день голосования по поправкам к Конституции.

Выплаты, о которых идет речь, населению обещал президент России Владимир Путин. В начале мая он объявил, что каждая семья, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, сможет получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Платить эти деньги начали с 1 июня. В конце июня Путин сообщил, что эту меру поддержки повторят еще один раз, в июле.

Глава ПФР Максим Топилин просит отправить «путинскую» выплату 1 июля Znak.com

Видеозапись совещания в ПФР, опубликованная Znak.com, склеена из нескольких фрагментов, на которых Топилин дает поручения. Из них следует, что сотрудники ПФР должны подготовить все документы для выплат на детей до 16 лет до 28 июня. Согласование всех вопросов с казначейством и банками будет проходить 29 и 30 июня. «Я надеюсь, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему речь идет о 30-м числе. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа», — говорит Топилин.

Банки начнут переводить деньги с пяти утра 1 июля, несмотря на то, что это будет выходной день. «Первое число у нас точно так же рабочий день, контрольный. Причем он начнется в 4-5 утра по местному времени», — говорит Топилин. Как пишет Znak.com, в другой части совещания (ее нет на опубликованном видео) обсуждается, что такой график выплат доведен до государственных банков — Сбербанка и ВТБ. Издание отмечает, что, судя по записи, организовать выплаты 1 июля непросто, но ПФР намерен приложить для этого все усилия.

При этом Топилин предупреждает собеседников, что им не стоит акцентировать внимание на том, что «мы первого числа выплатили много». «Мы готовимся к выплате первого числа, готовимся по взаимодействию с казначейством и банками на 29-30-е. <…> Но при этом мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим: «Вот, мы платим и платим. Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, нигде тему первого числа», — говорит глава ПФР.

Как пишет Znak.com (этот фрагмент тоже не попал на опубликованное видео), Топилин уточнил у подчиненных: «Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом. Это просто наша текущая работа, мы должны ее сделать, но это вот как бы такая история».

На видеозапись с совещания Топилина отреагировал сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «Так выглядит политическая коррупция», — написал он в фейсбуке. «Это ни что иное как использование должностного положения с целью влияния на результаты общероссийского голосования — и правоохранительные органы должны были бы начать проверку. Начнут ли?» — задался вопросом Мельконьянц.

Пересказала Ольга Корелина