Путин пообещал дополнительные выплаты на детей до 16 лет

В июле из бюджета будет произведена еще одна выплата российским семьям в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Об этом в своем обращении к россиянам объявил президент РФ Владимир Путин.

Такие выплаты делались в июне в рамках поддержки граждан во время режима нерабочих дней, введенного из-за пандемии коронавируса.

Те, кто получил июньскую выплату на детей, получат новую автоматически, сказал президент. Подавать повторные заявления на выплату не нужно.

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 миллионов детей», — сказал Путин.

Также президент пообещал, что меры по поддержке россиян, оставшихся без работы во время пандемии, продолжат действовать в июле и августе.

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