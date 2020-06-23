Путин объявил о повышении подоходного налога для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год

С 1 января 2021 года НДФЛ в России повысят с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Он отдельно уточнил, что по ставке 15% будет облагаться та часть дохода, которая превышает пять миллионов.

По его оценке, дополнительные доходы бюджета от такого повышения НДФЛ составят около 60 миллиардов рублей ежегодно.

Деньги от повышения налога, по словам Путина, направят на лечение детей с орфанными заболеваниями и покупку медицинской техники.

Forbes 17 июня сообщал, что правительство обсуждает вариант повышения НДФЛ до 15%. Источники журнала говорили, что такую ставку предлагается применять при годовом доходе два-три миллиона рублей.

Нововведение, о котором объявил Путин, означает, что плоская шкала налогообложения в России отменяется.

В июне 2018-го президент РФ, говоря о дифференцированной шкале, отмечал, что если ее вводить, «часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы». «То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много», — говорил глава государства на прямой линии.