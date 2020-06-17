Forbes: правительство России снова обсуждает введение налога с богатых

Правительство обсуждает увеличение налогов с богатых россиян, сообщили два источника Forbes.

Еще два собеседника журнала уточнили, что вопрос разных подходов к налогообложению людей с разными доходами обсуждался еще до послания президента России Владимира Путина, которое состоялось в январе 2020 года.

Для администрации президента и правительства подготовили более 10 вариантов увеличения налогов для богатых. Один из них — повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Применять такую ставку предлагается при годовом доходе от 2-3 миллионов рублей. Среди других вариантов — не облагать НДФЛ доход в размере прожиточного минимума.

По словам двух собеседников издания, налог для богатых обсуждают не ради увеличения доходов бюджета, а ради «социальной справедливости». При этом окончательного решения пока нет. Против выступает Минфин. Ведомство считает, что если повышение ставки будет небольшим, то и дополнительные поступления окажутся небольшими, а администрирование будет усложнено.

В 2016 году Ольга Голодец, занимавшая тогда пост вице-премьера, заявила, что правительство обсуждает создание прогрессивной шкалы НДФЛ.

В 2018 году источники РБК сообщили, что ставку НДФЛ могут повысить до 15% для людей с годовыми доходами на уровне 7–10 миллионов рублей.

В конце 2019 года источники «Ведомостей» заявили о возможном введении вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума. Кремль тогда опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания».