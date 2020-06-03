Возврат налога самозанятым оформили как «президентскую субсидию»

Возврат налога самозанятым, который правительство пообещало как меру поддержки во время эпидемии COVID-19, в приложении «Мой налог» оформили как «президентскую субсидию». ​​Об этом сообщает «Клерк.Ру».

Также о «президентских субсидиях» пишет «Проект».

«Никакого формального основания для таких сообщений у властей нет — выплаты были утверждены постановлением правительства», — уточняет «Проект».

Соответствующее постановление правительства (.pdf) вышло 29 мая.

Скриншоты сообщений о «президентских субсидиях» публикуют пользователи твиттера.

«Медуза» направила в ФНС запрос по поводу уведомлений.

На сайте ФНС 1 июня вышла новость о начале выплат «субсидий и налоговых бонусов самозанятым». «Президентскими субсидиями» выплаты в этом сообщении не называются.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая в телеобращении поручил вернуть самозанятым весь налог на доход за 2019 год. Тогда же глава государства сказал, что для ИП, малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от эпидемии отраслей спишут все налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года, кроме НДС.