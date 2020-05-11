Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о мерах поддержки граждан во время эпидемии коронавируса.

По словам Путина, будет вдвое увеличено пособие по уходу за ребенком — с 3375 рублей до 6751 рубля. Кроме того, президент предложил выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет. Выплаты будут осуществляться в мае-июне, помимо этого Путин предложил задним числом выплатить деньги за апрель.

С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Дистанционно оформить заявления на выплаты можно с 12 мая на портале госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

Ранее Владимир Путин объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, в апреле-июне должны получить по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Кроме того, семьи, где родители временно потеряли работу, в течение апреля-июня могут рассчитывать на выплату 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.