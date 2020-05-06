«Москва 24»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план выхода России из режима самоизоляции, введенного из-за эпидемии коронавируса. Смягчение ограничений будет происходить в три этапа. Сначала разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми, откроются небольшие непродовольственные магазины. На втором этапе можно будет свободно гулять, начнут открываться школы, а также магазины большей площади. На третьем этапе будут открыты парки, скверы и все остальные магазины, а также гостиницы и предприятия общественного питания.

Никаких точных сроков Попова не назвала. Глава Роспотребнадзора заявила, что решение о снятии мер в каждом конкретном регионе будет принимать его глава на основании трех показателей — темпов прироста заболеваемости COVID-19, наличия свободных коек в больницах и охвата тестирования.

В Москве режим самоизоляции пока отменен не будет. Мэр города Сергей Собянин заявил, что с 12 мая вновь заработают лишь промышленные и строительные предприятия, и на работу смогут выйти полмиллиона человек. При этом Собянин отметил, что рост числа новых случаев заражения в Москве в первую очередь связан с большим количеством тестов, а не с ростом заболеваемости, и подчеркнул, что количество тяжелых пациентов в городе в последние две недели не растет.

Всего в России по состоянию на 6 мая зафиксировано 165929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21327 человека выздоровели, 1537 умерли. В начале мая был зафиксирован резкий рост новых случаев — в последние четыре дня ежедневно сообщается о более чем 10 тысячах заболевших. Около половины всех выявленных случаев приходится на Москву.

Григорий Левченко