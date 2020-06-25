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Голосование по поправкам в Конституцию — день первый. Хроника
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25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию и «обнулению» президентских сроков Владимира Путина: если граждане проголосуют «за», Путин теоретически сможет руководить страной до 2036 года.
- Голосование будет продолжаться неделю — впервые в истории страны. Основной день голосования — 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.
- Избирательные участки открылись в 08:00, а электронное голосование (в Москве и Нижегородской области) — в 10:00.
- Явка на электронном голосовании к 16:40 мск — 30%.
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