Бумажный бюллетень журналиста Павла Лобкова аннулировали, в голосовании по поправкам в Конституцию учли только онлайн-голос. Об этом РИА Новости сообщили в Мосгоризбиркоме.

Лобков 25 июня смог дважды принять участие в голосовании: сначала на избирательном участке, затем в интернете.

предыстория Журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

По поправкам в Конституцию можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем — электронно Телеканал Дождь

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о двойном голосовании Лобкова: «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать». Зампред ЦИК Николай Булаев сказал, что Мосгоризбирком «найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить» для исключения возможности голосовать дважды, и «будет принято соответствующее решение» (обе цитаты по «Интерфаксу»).