Журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий «Дождя» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию в первый день голосования 25 июня, сообщает телеканал.

Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141, а через час сделал это онлайн. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад, уточнил «Дождь».

За Конституцию можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем — электронно. Показываем как Телеканал Дождь

В Мосгоризбиркоме знают, что Лобкову удалось проголосовать дважды, сказал «Открытым медиа» замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

По его словам, аналогичная ситуация произошла на другом участке, урну с повторным голосом опечатали, решается вопрос об отстранении председателя УИК.

О возможности дважды проголосовать также сообщил в фейсбуке эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. Он пришел 25 июня на участок и сказал, что передумал голосовать электронно (заявку на онлайн-голосование ему одобрили несколько дней назад).

После этого ему выдали бюллетень, хотя, как говорит Вайсенберг, должны были отказать: «Если я передумал, то должен прийти на свой участок 1 июля, когда электронное голосование уже закончилось».

Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов утром 25 июня разослал в территориальные комиссии напоминание, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеня предусмотрена административная и уголовная ответственность, добавляют «Открытые медиа».

Голосование по поправкам в Конституции растянули на неделю: проголосовать можно с 25 по 30 июня и в основной день 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что речь идет не о досрочном голосовании, а о «голосовании до дня голосования».