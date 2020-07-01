В Петербурге на акцию «Стоп поправки» пришли 100 человек, четверых задержали

В Санкт-Петербурге на акции против поправок к Конституции задержали по меньшей мере четырех человек, передает «ОВД-Инфо».

Трех из них — Владимира Шипицына, Алексея Архипова и Павла Иванкина — задержали формально из-за других акций, пишет «ОВД-Инфо».

Непосредственно на Дворцовой площади задержали только Владислава Слепова, которого почти сразу отпустили после профилактической беседы.

Акция на площади закончилась, в 18:00 активисты намерены «в знак солидарности с москвичами» собраться у ТРЦ «Галерея» (в Москве в 18:00 тоже должна начаться акция протеста).

Как передает телеграм-канал «Объектив реалий», на Троицком мосту в Петербурге полиция остановила «машину с активистами», чтобы задержать одного из них — Евгения Мусина. Судя по фото, Мусин не вышел из салона, после чего полиция заблокировала автомобиль, уехать активисты не могут.