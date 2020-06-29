В Израиле россиянка смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции. ЦИК напомнил ей об уголовной ответственности

Жительница Израиля и гражданка России Яэль Ильински смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом она сама рассказала «МБХ медиа».

Ильински приняла участие в электронном голосовании, а потом проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.

«Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование и никак это не проверяют», — сказала Ильински.

Ее дочь, у которой еще нет права на голосование, тоже смогла принять в нем участие. «Моя дочь проголосовала в Хайфе. Ей 18 через две недели, но они не проверили возраст», — заявила Ильински. В Тель-Авиве возраст проверили, добавила она.

28 июня движение «Голос» сообщило, что москвич, проживающий в Лондоне, дважды проголосовал по поправкам к Конституции. Мужчина прислал фотографию с бюллетенем и записал видео, как он голосует онлайн.

Обновлено. Яэль Ильински грозит уголовная ответственность за голосование больше двух раз, заявила «Интерфаксу» секретарь ЦИК России Майя Гришина. «В данной ситуации нашей уважаемой гражданке, которая решила злоупотребить правом, грозит уголовное преследование согласно российскому законодательству», — сказала Гришина.

25 июня журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков дважды принял участие в голосовании по поправкам в Конституции: сначала на избирательном участке, затем в интернете (бумажный бюллетень Лобкова аннулировали и учли только онлайн-голос). О возможности проголосовать дважды также сообщил эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг.

Полиция начала расследование по административной статье о незаконном получении бюллетеня для голосования и допустила, что, может быть возбуждено уголовное дело, если это была «спланированная акция по дискредитации голосования». 26 июня полицейские приходили к Лобкову и Вайсенбергу, чтобы получить объяснения.

В России за голосование (в том числе по поправкам к Конституции) больше одного раза предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. За голосование больше двух раз грозит уголовная ответственность — вплоть до четырех лет лишения свободы.