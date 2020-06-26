К журналисту «Дождя» Павлу Лобкову пришла полиция. Накануне он дважды проголосовал по поправкам к Конституции

Обновлено. Примерно через час Лобков в эфире «Дождя» сообщил, что полицейские ушли, взяв с него объяснения.

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция. Об этом сообщает «Апология протеста», которая направила к Лобкову адвоката.

Лобков отказался пускать полицейского до приезда адвоката, сообщает «Дождь». «Я жду юриста, полицейские за дверью, я пока дома. Сказали, чтобы собрать у меня показания», — сказал журналист «МБХ медиа».

Сегодня утром участковый приходил к эксперту движения «Голос» Василию Вайсенбергу. Самого Вайсенберга не было дома. По телефону участковый сказал, что проводится проверка «в порядке », и Вайсенберг должен дать объяснения.

Павел Лобков 25 июня смог дважды принять участие в голосовании по поправкам в Конституции: сначала на избирательном участке, затем в интернете. Бумажный бюллетень Лобкова аннулировали и учли только онлайн-голос.

Василий Вайсенберг также сообщил в фейсбуке о возможности проголосовать дважды. Он пришел на участок 25 июня и сказал комиссии, что передумал голосовать электронно, после чего ему выдали бумажный бюллетень. Вайсенберг подчеркнул, что это нарушение. В разговоре с «Медузой» он уточнил, что голосовал лишь один раз — на избирательном участке.

Полиция начала расследование сообщений о двойном голосовании, предупредив, что Павлу Лобкову грозит до 30 тысяч рублей штрафа по административной статье о незаконном получении бюллетеня для голосования. Также в полиции допустили, что могут возбудить уголовное дело, если это была «спланированная акция по дискредитации голосования в Москве».