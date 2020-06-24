«Рекорды электронного голосования похожи на аферу» Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин рассказал об аномалиях при регистрации на онлайн-голосование в Москве

Подведение итогов регистрации на электронное голосование. 23 июня 2020 года Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Каждый седьмой — 1,09 миллиона человек — записался на электронное по поправкам к Конституции, сообщил в фейсбуке исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин. В среднем на участок приходится 300 человек, решивших голосовать онлайн, медианное значение — 306 человек. Такой вывод Шпилькин сделал, проанализировав данные сайта izbirkom.ru о количестве избирателей, открепившихся и прикрепившихся к избирательным участкам.

В материалах ЦИК, опубликованных телеграм-каналом RUElectionData, сказано, что заявления на дистанционное электронное голосование в Москве подали 1 087 847 человек.

Сергей Шпилькин указал на аномальное число избирателей, решивших голосовать онлайн в Троицком административном округе. Там заявления на электронное голосование подали 39% избирателей — 36 895 человек. При этом на четырех УИК в округе количество людей, записавшихся на онлайн-голосование, превышает предельную нормативную численность избирателей на участке в три тысячи человек. В зависимости от участка голосовать в интернете решили от 3565 до 7296 человек.

На других участках в Троицком округе, по словам ученого, таких аномалий нет. Так, на участке № 3393 на электронное голосование записались 490 человек, что соответствует 16,7% от общего числа избирателей в 2019 году. А на участке № 3394 голосовать онлайн решили 4027 человек — 217% от численности избирателей в 2019 году.

«На большей части участков Троицкого округа и города Троицка доля записавшихся на электронное голосование примерно такая же, как в Москве в целом, а рекорд достигается благодаря нескольким рекордным участкам», — заявил специалист по электоральной статистике. Он подчеркнул, что подобное также произошло на участках в Новомосковском административном округе. Шпилькин опубликовал таблицу с 25 участками, лидирующими по доле записавшихся на электронное голосование.

«Ситуация с рекордами электронного голосования похожа на аферу, требующую срочного расследования. Электронное голосование в Троицком округе, похоже, надо отменять», — заявил Шпилькин.

Специалист по электоральной статистике также отметил большое число москвичей, которые прикрепились или открепились от участков из-за голосования по месту нахождения. Включили в списки избирателей по месту нахождения 533 тысячи москвичей, исключили еще 324 тысячи. «Если верить этим спискам, в Москве происходит крупнейшее за всю историю переселение народов», — считает Шпилькин.

Пересказал Александр Бакланов