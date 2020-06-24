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Голосование по поправкам в Конституцию уже 25 июня. Сейчас поможем определиться: «за» или «против» Просто отвечайте да или нет

В Конституцию хотят внести множество поправок, но спрашивать будут не про каждую отдельно, а про все сразу. Вопрос в бюллетене будет один — «Вы одобряете поправки?», ответить на него можно только «Да» или «Нет». Мы предлагаем вам оценить каждую поправку отдельно. И если какая-то вас категорически не устраивает — получается, лучше голосовать против всего пакета.

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Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA